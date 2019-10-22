В челябинском торговом центре девушку выгнали из зала из-за ребенка

В Челябинске местная жительница Юлия Смирнова пожаловалась на то, что ее с полуторагодовалым ребенком выставили из торгово-развлекательного комплекса, пишут СМИ.

Инцидент произошел в ТРЦ «Родник», где продается постельное белье и домашняя одежда, передает 74.ru со ссылкой на слова Смирновой.

«Нас с сыном выставили, мотивируя тем, что это не детский магазин. Утром около 10.30 мы шли с сыном по первому этажу, он шел рядом за руку, в витрине магазина увидел игрушечных овечек и проявил интерес. Мы зашли в магазин, я взяла его на руки и села на корточки, показывая овечек. Подошла продавец Ольга и, не поздоровавшись, начала хамить», – цитирует женщину портал.

Между Смирновой и продавщицей произошел конфликт, в ходе которого последняя потребовала от матери с ребенком покинуть магазин.

«Понимаете, мы прилично одеты, и я вообще не поняла, с чем связано такое поведение. Потом, когда она уже откровенно начала хамить, я говорю: «Девушка, вы же продавец, вы должны продавать, почему вы меня выгоняете?» Но все то же самое последовало: «Уходите, уходите». Там были другие люди, она при других людях, не стесняясь, нас выгоняла. Я ушла в слезах, потому то это дикость! Меня при чужих людях, при всех просто выставили лишь за то, что я с ребенком», – добавила покупательница.

Она отметила, что не давала в разговоре повода для хамства, в ТРЦ они приехали на автомобиле, обувь и одежда у них были чистыми.

Смирнова пояснила, что ей не удалось связаться с руководством компании, после чего она обратилась в официальный аккаунт магазина в соцсетях.

Представители магазина поблагодарили, что та сообщила им об инциденте.

«От лица компании приносим вам свои извинения! Понимаем, что ситуация огорчила вас. Мы проведем работу с продавцами-консультантами. Их поступок был непрофессиональным и не согласуется с политикой нашей компании», – говорится в ответе магазина.