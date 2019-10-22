Лидеров африканских стран встретили хлебом-солью

Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который стартует в Сочи. В аэропорту их встречают хлебом-солью.

Во вторник прибыли делегации Нигерии, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Гамбии, Экваториальной Гвинеи и других стран, передает РИА «Новости».

В сочинском аэропорту их встречают хлебом-солью – девушка в русском национальном костюме держит каравай, рядом с ней молодой человек в казачьей форме.

Встречающие официальные лица поясняют, что по русской традиции гостеприимства «вы должны попробовать каравай». Президенты охотно пробуют.

Лидер Мозамбика Жасинто Ньюси, который был одет в строгий деловой костюм, с удовольствием отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и съел. Его примеру последовал и президент Гамбии Адама Барроу, он был одет в белый национальный костюм. Попробовал каравай и президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.

После ритуала гости садятся в кортеж и направляются в Сочи.

Саммит и экономический форум «Россия-Африка» пройдет в Сочи 23-24 октября. На встречу приглашены руководители всех 54 государств континента, сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

Ранее сообщалось, что президент Египта, сопредседатель саммита Россия – Африка Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Сочи.