Президент Египта прибыл на саммит Россия – Африка в Сочи

Президент Египта, сопредседатель саммита Россия – Африка Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Сочи, сообщил дипломатический источник.

Источник сообщил, что «президент ас-Сиси прибыл в Сочи». Саммит пройдет 23-24 октября, передает ТАСС.

Всего на встречу приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором выступает фонд «Росконгресс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к цивилизованной конкуренции за Африку.