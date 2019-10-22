Эксперт: Запад потерял влияние на происходящие на Ближнем Востоке процессы

Взгляд
22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...

России нужна массовая жилищная кооперация

Роман Василенко, доктор экономических наук
Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах. Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный же вариант для провинции – жилищная кооперация. Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              Эксперт: Запад потерял влияние на происходящие на Ближнем Востоке процессы

                 22 октября 2019, 18:48
              Фото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
              Текст: Евгений Романов

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              После ухода американцев с Ближнего Востока там останется «вакуум силы». Его постепенно заполнят Россия, Турция, Иран, плюс Китай. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя уход американских войск из Сирии и ввод турецкой армии в эту страну.

              Германское общество и элиты переживают глубокий шок из-за турецкой операции на севере Сирии, отметил немецкий политолог, эксперт клуба «Валдай» Александр Рар. Более всего шокировало немцев самоуправство союзницы по НАТО, государства–кандидата в члены Евросоюза.

              «Еще больше шокировало немецких политиков осознание самого факта бессилия Евросоюза после ухода американцев из Сирии, – отметил Рар. – Фактически Германии приходится признать, что Запад потерял влияние на процессы, происходящие на Ближнем Востоке. А ведь не далее, как в 2011 году западноевропейские политики возлагали большие надежды на «арабскую весну». Согласно их надеждам, «весна» должна была привить ближневосточным странам западные ценности».

              По мнению Рара, после ухода американцев из Сирии и Афганистана, и на Ближнем, и на Среднем Востоке все отчетливее будет образовываться «вакуум силы». «История уже сложилась так, что начался неизбежный переход от однополярного мирового порядка, в котором доминируют страны Запада, к многополярному. Но не все на Западе это уже понимают», – констатирует эксперт.

              В частности, теперь не НАТО, а новые союзники ближневосточных стран – Россия, Турция, Иран, плюс Китай на заднем плане, заполнят «вакуум» на Ближнем Востоке, уверен Рар. «Так, будущее Сирии будут определять Москва, Анкара, Тегеран и наконец сам Дамаск. Косвенным признаком этого процесса стало то, как быстро войска Башара Асада восстанавливают в эти дни контроль над курдскими территориями», – заметил он.

              «При этом в Германии самих курдов считают жертвами. Они сражались вместе с США против «Исламского государства*», но теперь их предал вчерашний союзник. Но какова была бы альтернатива репрессиям Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает угрозой для своей безопасности?», – заметил Рар. По его мнению, сами же страны ЕС отказались бы поддержать создание независимого курдского государства на севере Сирии.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера после 2021 года, призвала НАТО создать международную зону безопасности в Сирии. Кроме того, правительство Германии ранее объявило незаконным ввод турецкой армии в Сирию.

              «Запад не хочет смириться с победой Асада, но, похоже, сделать ничего не может. С другой стороны, уровень критики, которая звучит в адрес Анкары за вторжение в Сирию, будет снижаться. Немцам сложно критиковать Турцию за нарушение международного права после того, как аналогичным образом в Сирии много лет действовали США и их союзники», – сказал Рар.

              Эксперта также беспокоит поведение Евросоюза на фоне призыва Путина к переговорам по разоружению. «Россия заявила, что готова воздержаться от размещения ракет средней дальности, если США сделают то же самое. Но никто в ЕС не реагирует на это предложение. Тревожный вопрос – не утратил ли ЕС свою стратегическую ориентацию и внешнеполитическую мощь? В частности, признаком такой слабости европейской политики, можно назвать немецкую стратегию в отношениях с США. Она, похоже, основана исключительно на надежде на то, что Дональд Трамп скоро падет и США вернутся к статус-кво», – пояснил политолог.

              «Тем временем центральноевропейские страны преследуют только одну цель – усилить НАТО против России. И это – вместо того, чтобы найти точки соприкосновения с Россией по Сирии. Происходит эскалация противостояния», – посетовал Рар.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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