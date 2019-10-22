Эксперт: Запад потерял влияние на происходящие на Ближнем Востоке процессы

После ухода американцев с Ближнего Востока там останется «вакуум силы». Его постепенно заполнят Россия, Турция, Иран, плюс Китай. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя уход американских войск из Сирии и ввод турецкой армии в эту страну.

Германское общество и элиты переживают глубокий шок из-за турецкой операции на севере Сирии, отметил немецкий политолог, эксперт клуба «Валдай» Александр Рар. Более всего шокировало немцев самоуправство союзницы по НАТО, государства–кандидата в члены Евросоюза.

«Еще больше шокировало немецких политиков осознание самого факта бессилия Евросоюза после ухода американцев из Сирии, – отметил Рар. – Фактически Германии приходится признать, что Запад потерял влияние на процессы, происходящие на Ближнем Востоке. А ведь не далее, как в 2011 году западноевропейские политики возлагали большие надежды на «арабскую весну». Согласно их надеждам, «весна» должна была привить ближневосточным странам западные ценности».

По мнению Рара, после ухода американцев из Сирии и Афганистана, и на Ближнем, и на Среднем Востоке все отчетливее будет образовываться «вакуум силы». «История уже сложилась так, что начался неизбежный переход от однополярного мирового порядка, в котором доминируют страны Запада, к многополярному. Но не все на Западе это уже понимают», – констатирует эксперт.

В частности, теперь не НАТО, а новые союзники ближневосточных стран – Россия, Турция, Иран, плюс Китай на заднем плане, заполнят «вакуум» на Ближнем Востоке, уверен Рар. «Так, будущее Сирии будут определять Москва, Анкара, Тегеран и наконец сам Дамаск. Косвенным признаком этого процесса стало то, как быстро войска Башара Асада восстанавливают в эти дни контроль над курдскими территориями», – заметил он.

«При этом в Германии самих курдов считают жертвами. Они сражались вместе с США против «Исламского государства*», но теперь их предал вчерашний союзник. Но какова была бы альтернатива репрессиям Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает угрозой для своей безопасности?», – заметил Рар. По его мнению, сами же страны ЕС отказались бы поддержать создание независимого курдского государства на севере Сирии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера после 2021 года, призвала НАТО создать международную зону безопасности в Сирии. Кроме того, правительство Германии ранее объявило незаконным ввод турецкой армии в Сирию.

«Запад не хочет смириться с победой Асада, но, похоже, сделать ничего не может. С другой стороны, уровень критики, которая звучит в адрес Анкары за вторжение в Сирию, будет снижаться. Немцам сложно критиковать Турцию за нарушение международного права после того, как аналогичным образом в Сирии много лет действовали США и их союзники», – сказал Рар.

Эксперта также беспокоит поведение Евросоюза на фоне призыва Путина к переговорам по разоружению. «Россия заявила, что готова воздержаться от размещения ракет средней дальности, если США сделают то же самое. Но никто в ЕС не реагирует на это предложение. Тревожный вопрос – не утратил ли ЕС свою стратегическую ориентацию и внешнеполитическую мощь? В частности, признаком такой слабости европейской политики, можно назвать немецкую стратегию в отношениях с США. Она, похоже, основана исключительно на надежде на то, что Дональд Трамп скоро падет и США вернутся к статус-кво», – пояснил политолог.

«Тем временем центральноевропейские страны преследуют только одну цель – усилить НАТО против России. И это – вместо того, чтобы найти точки соприкосновения с Россией по Сирии. Происходит эскалация противостояния», – посетовал Рар.

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