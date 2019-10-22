Маск отправил первый твит через разрабатываемую сеть Starlink

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск написал первый твит, используя спутниковую сеть Starlink, которая разрабатывается SpaceX для обеспечения всемирного доступа к 5G.

«Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Ух ты, сработало», – написал Маск в Twitter.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества спутников. Эта система связи будет обеспечивать интернет, соответствующий стандарту 5G.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников Starlink.