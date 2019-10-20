Трамп ошибся в фамилии министра обороны США

Американский президент Дональд Трамп по ошибке назвал министра обороны США Марка Эспера «Марком Эсперанто».

Соответствующий пост президента США появился в Twitter.

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы», – говорится в сообщении.

«Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!» – добавил Трамп.

Подписчики президента США напомнили ему, на самом деле фамилия министра обороны – Эспер, однако в социальной сети нет возможности редактировать публикации. Позднее твит был удален, на странице Трампа появился исправленный вариант.

«Заканчиваем бесконечную войну!» – написал американский лидер, приведя цитату главы минобороны США.

Эсперанто – искусственный международный язык, построенный на базе интернациональной лексики с максимально упрощенной и строго нормализованной лексикой.

С Трампом нередко случаются казусы из-за сообщений в Twitter. Тем не менее, как сообщалось ранее, он ведет страницу в социальной сети самостоятельно, в отличие, например, от своего оппонента Хиллари Клинтон, каждый твит которой, по информации WikiLeaks, перед публикацией проходил через 11 ее помощников.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.

На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы. Кроме того, американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии.

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