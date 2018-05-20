Трамп ошибся в написании имени супруги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил опечатку в написании имени своей супруги Меланьи, рассказывая о состоянии здоровья первой леди США после перенесенной операции на почках.

Трамп объявил, что первая леди вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

«Меланья чувствует себя правда хорошо и идет на поправку», – сообщил Трамп в своем Twitter, написав имя жены Melanie вместо Melania.

Подписчики главы Белого дома сразу же обратили внимание на опечатку, однако уже через четыре минуты Трамп был вынужден продублировать сообщение, устранив ошибку в имени супруги. Первую версию сообщения президент США удалил.

Представители Меланьи Трамп подтвердили, что первая леди вернулась в Белый дом, где «отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник Меланья Трамп была экстренно госпитализирована, после чего ее прооперировали. Уже в четверг первая леди США смогла сама рассказать о своем состоянии.