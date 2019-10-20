Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита «Группы семи» (G7) на своем курорте в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами.

«Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем [курортно-гостиничный комплекс] Trump National Doral Miami как место проведения [саммита] G7 в 2020 году. Мы немедленно начнем искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид. Спасибо!», – написал Трамп в своем Twitter.

«Я полагал, что сделал кое-что очень хорошее для нашей страны, предложив для размещения лидеров G-7 курорт в Майами. Это большой, грандиозный [отель] на сотнях акров, [расположенный] рядом с международным аэропортом Майами. Каждая делегация имела бы свое собственное здание на 50-70 номеров. Это было бы лучше, чем другие варианты», – подчеркнул американский лидер.

«Я объявил, что буду готов сделать это без прибыли или, если это разрешено законом, это ничего не стоило бы Соединенным Штатам. Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнеры демократы сошли с ума!» – заявил глава Белого дома.

Напомним, в августе Трамп предложил провести следующий саммит «Большой семерки», который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, в своем имении в Майами.

В связи с этим демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование, заподозрив Трампа в попытке использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах.

По мнению конгрессменов, президент США мог получить материальную выгоду от размещения делегаций иностранных государств. Кроме того, принадлежащие Трампу компании могли получить средства от федерального правительства США и властей штата.

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