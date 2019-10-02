Устойчивую сотовую связь обеспечили на Крымском мосту

Новая базовая станция на острове Тузла позволила обеспечить качественную устойчивую сотовую связь и интернет на Крымском мосту, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

«Запущена мобильная вышка на острове Тузла. Лично проверил сигнал: 2G стопроцентное покрытие на всей протяженности Крымского моста, 3G практически 100% и более 60% покрытие 4G LTE. Мощности будут еще добавляться и в течение полугода LTE заработает практически более 90%», – передает РИА «Новости» слова Зырянова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Напомним, во вторник инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что более 700 тыс. грузовиков проехали по мосту за 12 месяцев с момента открытия. При этом в сторону Крыма грузопоток за этот год был на 4% больше, чем в сторону Краснодарского края.

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