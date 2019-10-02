Адвокат «Аэрофлота» прокомментировал задержание замгендиректора авиакомпании

Претензии правоохранительных органов к заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову несправедливы, заявил адвокат авиакомпании, член общественного совета «Аэрофлота» Сергей Жорин.

По словам адвоката, «претензии [следствия] несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств», передает ТАСС.

Накануне стало известно, что заместителя гендиректора «Аэрофлота» доставили в Следственный комитет на допрос.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД