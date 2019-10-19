Минстрой предложил упростить генпланы городов

Замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков во время посещения экспозиции международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2019» заявил, что генеральные планы городов и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требуют упрощения.

«Нам надо ПЗЗ разгрузить, а генплан упростить, чтобы он был действующим документом, а ПЗЗ были фактически правилами», – сказал Волков, передает ТАСС.

Он пояснил, что это необходимо, так как правила землепользования и застройки и генплан во многом дублируют друг друга. «В итоге генплан становится «мертвым» документом. Его год принимают, обсуждают, а потом кладут на полку. Фактически он не влияет на градостроительную ситуацию, а ПЗЗ влияет сильно», – добавил он.

До этого Волков отмечал, что в России может появиться генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов.