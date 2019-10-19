Журналистка из Финляндии рассказала о поездке в плацкарте РЖД

Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен в статье для газеты Helsingin Sanomat рассказала о своей поездке на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска.

Журналистка отметила, что в первую очередь ее удивил внешний вид попутчиков. «Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга», – написала Йесканен, передает РИА «Новости».

Она также сравнила плацкартный вагон с хостелом, так как женщины и мужчины едут вместе. Однако Йесканен уточнила, что попутчики вели себя спокойно, кроме того, пассажиры с детьми не позволяли им бегать по проходу.

«Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку», – рассказала она.

Журналистку также поразило то, как россияне запасаются едой на время поездки: «Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе».

Отдельно Йесканен отметила красоту «мелькающей за окном природы». «Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. <...> Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!», – пояснила журналистка, уточнив, что сутки в поезде пролетели незаметно и она успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку.

Ранее журналист из Испании образно описал поездку в плацкарте РЖД.