Пентагон отказался участвовать в создании зоны безопасности в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска не станут заниматься обеспечением зоны безопасности в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия может возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии. Вместе с тем он отметил, что зону безопасности в этом регионе необходимо строить вместе с США.