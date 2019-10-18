Патриарх Кирилл сравнил аборты ради карьеры с жертвоприношением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты, сделанные ради карьеры и материальных благ, с языческими жертвоприношениями. Он также напомнил, что «первым среди прав человека является право на жизнь».

«Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден... Скажу больше: ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», – сказал патриарх на заседании XXIII Всемирного русского народного собора, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что далекие предки россиян, «не просвещенные еще светом Христовой истины», думали, что могут обрести что-то ценное и решить ту или иную материальную проблему, «взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

«По сути, это то же жертвоприношение, но не мертвым истуканам, а своему эгоизму и прагматизму. Только замаскированные цивилизационной риторикой, лишенные прежней кровавой зрелищности, но, по существу, те же самые проявления бесчеловечности, которыми сопровождалась жизнь языческого общества», – пояснил патриарх.

Он отметил, что отмена права на жизнь с момента зачатия и права рождения делает бессмысленными другие права человека, в том числе борьбу за эти права, и РПЦ призывает отстаивать это основополагающее право.

«И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами, правом на спокойный отдых, на успешную карьеру, на приобретение ценных вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих людей – отдавать приоритет праву на жизнь, в том числе, праву на жизнь тех, кто еще не рожден», – заключил патриарх Кирилл.

Ранее протоиерей Смирнов назвал эпидемию рака наказанием за аборты.