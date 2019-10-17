Минтруд заявил о «феминизированности» госслужбы в России

Женщины составляют 72% российских госслужащих, заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

Вовченко указал, что «государственная служба в России значительно феминизирована: 72 % государственных служащих – женщины», передает RT.

Он добавил, что на высших должностях работают только 40% женщин, на главных – 56%, на ведущих – 67%. При этом, по его мнению, необходимо мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

Вовченко также привел данные Минюста об участии женщин в политической жизни страны: в 2019 году в России было зарегистрировано 59 политических партий, семь из которых возглавляют женщины.

Ранее сообщалось, что в России пожилые мужчины вынуждены осваивать женские профессии.