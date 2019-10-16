Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.

Эрдоган ответил резкой критикой на заявление министра о планах Берлина ограничить поставки вооружений Анкаре из-за турецкой военной операции в Сирии.

Турецкий лидер назвал главу МИД Германии «дилетантом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

«Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», – сказал Эрдоган, добавив, что Маас является «человеком, у которого нет чувства меры».

«Приезжает немецкий министр иностранных дел и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», – заявил президент Турции.

Эрдоган считает, что от решения Берлина ограничить поставки вооружений проиграет не его страна, а сама Германия.

Напомним, Турция проводит на территории Сирии военную операцию против курдов. Западные страны осудили действия Турции. Германия и Франция объявили, что прекращают экспорт оружия в Турцию. Маас не исключил «других мер» в отношении Анкары.

Эрдоган выдвинул канцлеру Германии Ангеле Меркель ультиматум.

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