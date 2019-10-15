Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с порно в эфире

Руководство НТВ с юмором отреагировало на инцидент с трансляцией порноролика в эфире.

Главред НТВ Александра Кошарницкая сказала, что «в связи с произошедшим инцидентом во время трансляции НТВ в Новомичуринске, мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области», передает РИА «Новости».

Она также пошутила, что телеканал уже ведет переговоры с PornHub, а Новомичуринск подключат «в расширенную панель Mediascope с нового года».

«Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», – добавила Кошарницкая.

Ранее стало известно, что в городе Новомичуринске Рязанской области зрителям вместо ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ показали видео непристойного содержания.