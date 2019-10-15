Вместо ток-шоу на «НТВ» жителям Рязанской области показали непристойное видео

В городе Новомичуринск Рязанской области телезрителям вместо ток-шоу «Место встречи» на телеканале «НТВ» показали видео непристойного содержания, сообщили СМИ.

По словам одного из жителей Новомичуринска, фильм для взрослых транслировался в телеэфире около часа. Все это время мужчина пытался убедить директора компании-провайдера в том, что по эфире показывают не то, что нужно, но ему не поверили, сообщает «Комсомольская правда. Рязань».

Генеральный директор компании «ТелеМаг» позднее объяснил, что конфуз произошел из-за технического сбоя. В местной кабельной сети шел ремонт, и один из сотрудников случайно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, непристойный фильм показывали около 15 минут.

Напомним, в январе Mediascope опубликовал исследование, в котором самым рейтинговым телевизионным событием 2018 года была названа трансляция матча Россия – Хорватия на Чемпионате мира по футболу.

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