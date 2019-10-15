Упавший с балкона разнежившийся кот позабавил соцсети

Пользователей Сети позабавила и одновременно взволновала судьба кота, который, разнежившись, упал с балкона.

Видео с котом появилось в Twitter. На кадрах запечатлено, как рыжий кот, пробудившись из-за приближения человека, зевает и потянивается. При этом он лежит на краю балкона, окруженного зарослями.

По мере приближения человека кот начинает нежиться, перекатывается на спину и в итоге падает вниз.

Poor kitty! I hope the fall was not fatal! pic.twitter.com/ZSvksvoMkt — I love cats (@ilovecats36) 14 октября 2019 г.

«Бедый кот! Надеюсь, падание не было фатальным», – гласит подпись к ролику.