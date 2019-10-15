Вербовщика боевиков в Томской области приговорили к 13 годам тюрьмы

Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда приговорила мужчину, вербовавшего жителей Томской области для вступления в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», к 13 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

В пресс-службе УФСБ по Томской области сообщили, что мужчина через интернет вербовал людей для вступления в ряды боевиков, а также уговаривал их отправиться воевать в других странах, передает ТАСС.

«Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда (...) фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в июле в Совбезе назвали каналы вербовки молодежи террористами.