Симоньян отреагировала на цитирование Трампом ведущего Sputnik

Главный редактор RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование американским президентом Дональдом Трампом поста ведущего радио Sputnik в соцсетях.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», – пошутила на эту тему в своем Telegram-канале Симоньян.

Напомним, Трамп ретвитнул пост ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, рассказавшем о «заговоре» американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», – гласит цитата, которую репостнул Трамп.