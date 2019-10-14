Трамп ретвитнул пост ведущего Sputnik

Президент США Дональд Трамп ретвитнул пост ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, рассказавшем о «заговоре» американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», – процитировал Трамп журналиста, передает RT.

Кириаку удивился ретвиту Трампа. «Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», – написал он в соцсетях.

В Sputnik отметили, что Кириаку высказался о разоблачителях в эфире передачи «Такер Карлсон шоу» на Fox News.

«Наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу «Такер Карлсон шоу» на Fox News. После программы, которую президент регулярно смотрит, Трамп ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток в этом управлении», – пояснили в агентстве.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», – пошутила на эту тему в своем телеграм-канале главред RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.