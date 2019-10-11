Таможенников из Подмосковья будут судить за продажу якобы уничтоженного сыра

Уголовное дело о халатности против подмосковных таможенников, которые отправили в торговую сеть часть подлежащей уничтожению партии сыра, рассмотрят в суде.

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», – сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская, передает «Интерфакс».

Согласно данным следствия, в октябре 2018 года на Ступинский таможенный пост Московской области поступило более 21 тонны сыра в адрес единственного поставщика этого товара.

Однако после экспертизы с отбором проб и образцов товара, руководство Ступинского таможенного поста решило изъять и уничтожить всю продукцию. Но «фактически изъятый товар был уничтожен сотрудниками таможни частично, а оставшаяся продукция передана для реализации».

По данным источника издания, из 21 тонны сыра было утилизировано 17 тонн.

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