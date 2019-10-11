Зеленский заявил об отсутствии цивилизации в Крыму при украинской власти

Когда Крым находился под контролем Украины, на полуострове отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что «по поводу Крыма в целом все сложно». Он сказал, что «все зависит от людей, которые там живут». По мнению президента страны, украинцы «любили Крым, потому что он» принадлежал Украине. А «ехали» украинцы в Крым, «потому что любили его».

Зеленский заявил, что его семья собиралась «ежегодно обязательно» ездить в Крым, так как «любила эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любила, как люди обычные, ходить и говорить «да когда же наведут порядок».

Он рассказал, что «купил там квартиру», но даже не успел положить кафель.

Напомним, Зеленский исключил возможность возвращения подачи воды в Крым. Также он заявил, что ни в одном из переговорных форматов не поднималась тема «освобождения Донбасса» в обмен на признание Крыма российским.

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