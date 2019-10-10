Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян

Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулировании работников, которые занимаются спортом и их работодателей.

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах по стимулированию занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей», – сказал президент, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо обсуждать налоговые льготы организациям, работающим в сфере спорта, и инвесторам, вкладывающим средства в спортивную инфрастурктуру.

«Точно совершенно нужно это [налоговые льготы] обсуждать, но таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы будут получать люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Здесь нужно быть очень аккуратными и, безусловно, проработать это в правительстве», – подчеркнул президент.

Ранее Путин отметил, что Всемирная организация здоровья зафиксировала в России хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного.