Путин призвал сотрудничать в сфере науки со всеми желающими работать с Россией

Сотрудничать в сфере науки нужно со всеми, кто хочет работать с Россией, но эта деятельность должна быть построена на равноправной основе, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым.

Сергеев напомнил Путину о просьбе по финансированию международных академических обменов. По его словам, в рамках этих обменов планируется завести несколько центров, которые будут принимать рабочие группы, работающие по принципу мозговых штурмов.

«Есть сейчас такая достаточно новая форма в науке, когда собираются на неделю, на две недели самые сильные люди из всех стран. Это не конгрессы, это рабочие группы из, действительно, 20-30 человек самых высоких профессионалов. Они анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути», – сказал Сергеев, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

По словам главы РАН, те страны, которые очень активно участвуют в организации этой деятельности, привлечении на свои территории таких мозговых штурмов, автоматически оказываются в центре внимания науки в соответствующей области.

«У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать. Единственное, на что хотел бы обратить внимание: в результате работы, а она должна быть построена на равноправной основе, равноценном обмене, чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали. Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны», – отметил Путин.

Сергеев также попросил поддержки главы государства в вопросе создания внутри РАН центра научного обеспечения стратегического планирования. Он рассказал, что для прогнозирования основных направлений научного, научно-технического и социально-экономического развития страны «все нужно очень правильно и эффективно рассчитать, и это очень серьезная научная задача, над которой должны работать вместе ученые разных профессий».

«Это должны быть и математики, которые готовят модели, и экономисты, и социологи, и политологи. Мы считаем, что Академия наук как раз должна быть той площадкой, на которой должно быть обеспечено, с точки зрения науки, вот такое стратегическое планирование. Мы сейчас планируем создать прямо внутри Российской академии наук такой центр научного обеспечения стратегического планирования и будем просить вашей поддержки в этом вопросе», – сказал он.

Кроме того, глава РАН попросил Путина поддержать престиж ученых в стране. В свою очередь Путин заявил, что аспирантура в России не должна быть просто еще одной ступенью высшего образования, а должна представлять собой подготовку молодого ученого. Сергеев в ответ согласился, что «первая ступень научной работы должна быть обеспечена – это очень важный вопрос».