За похищенную жену миллионера потребовали выкуп в криптовалюте

Неизвестные потребовали у норвежского миллионера Тома Хагена выкуп в криптовалюте за жену, которую похитили 31 октября 2018 года.

Похитители запросили выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте Monero, сообщает ТАСС.

«Публикация этой информации была сложным решением. Мы считаем, что обнародование (новости о похищении) может помочь добыть ценную информацию для дальнейших действий», – заявил представитель полиции Норвегии Томми Брёске, комментируя решение о раскрытии добытой в ходе расследования информации.

Версию похищения полиция Норвегии начала рассматривать сразу после пропажи 68-летней Анне-Элисабет Фалкевик Хаген из ее дома в коммуне Лёренскуг недалеко от Осло примерно десять недель назад. Преступники угрожали правоохранительным органам расправиться с женщиной, если не получат назначенную сумму выкупа.

Полиция присвоила преступлению высший приоритет и подключила к работе над делом Европол, Интерпол, управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью, управление по расследованию экономических и экологических преступлений, а также сторонних экспертов по криптовалюте.

Семья похищенной выразила нежелание общаться с журналистами.

Сообщается, что в июле прошлого года деловое издание опубликовала информацию о доходах норвежского инженера и крупного инвестора, а также владельца энергетической компании Хагена, который занял 172 место в рейтинге самых багатых людей Норвегии по версии журнала «Капитал». Состояние бизнесмена оценивается в 1,7 млрд крон (примерно 200 млн долларов). Полиция никак не прокомментировала возможную связь между публикацией доходов Хагена и похищением его супруги.