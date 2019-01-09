Жертвами пожара в Кемеровской области стали трое детей и трое взрослых

В результате пожара в частном жилом доме в поселке городского типа Тисуль погибли трое детей и трое взрослых, сообщил представитель управления СК по Кемеровской области.

Двум погибшим девочкам было четыре месяца и пять лет, мальчику – семь лет. Также погибли 20-летняя девушка, 41-летняя женщина, 42-летний мужчина. По предварительным данным, все погибшие, кроме девушки друг другу приходятся родственниками, передает РИА «Новости».

РЕН ТВ сообщает, что погибли мать с детьми, ее муж и их гостья.

Семья характеризуется положительно, заявил представитель управления СК.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Известно, что в доме было печное отопление и электрическое освещение.