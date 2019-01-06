Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни

Осужденный в американском штате Невада Скотт Дозьер обнаружен мертвым в тюремной камере; по предварительной информации, он совершил самоубийство, 11 лет прождав смертной казни, которая постоянно откладывалась из-за отсутствия необходимого препарата.

Дозьер называл жизнь в тюрьме «всего лишь выживанием», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch.

Он был приговорен к тюремному заключению за убийство мужчины в 2002 году в Лас-Вегасе. Позже следствие обнаружило улики, подтверждающие вину Дозьера к еще одному убийству, в результате наказание было ужесточено.

В 2007 году он был приговорен к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата.

С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Защитники заключенного апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.