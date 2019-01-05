Граффити к 100-летию «украинской революции» облили краской в Запорожье

Открытый к 100-летию революции на Украине мурал облили краской в Запорожье, сообщает областное управление Национальной полиции Украины.

В частности, неизвестные облили краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия «украинской революции». Полиция Запорожья устанавливает обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».

Мурал – большое изображение, граффити, рисунок на стене здания.

Часть украинских историков называет «украинской революцией» 1917-1921 годов события на территории нынешней Украины, которые являлись частью российской революции 1917 года и гражданской войны.

После падения монархии в 1917 году Россия прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В этот период на территории Украины, входившей в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР).

УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а УНР прекратила существование в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.