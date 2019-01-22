Помпео отказался считать Россию и США обреченными на вражду

США и Россия не обречены на то, чтобы быть противниками, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего. Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество [в духе] холодной войны», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что США рассчитывают на смену Россией внешнеполитического курса, в том числе в отношении Украины.

Между тем, США продолжают антироссийскую политику. Так, в начале января министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что администрация Дональда Трампа продолжит проводить жесткую санкционную политику против России.