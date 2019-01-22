Литовские депутаты пожаловались на российский репортаж о «лесных братьях»

Депутаты из партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» обратились в генеральную прокуратуру страны по поводу «ложной» информации о литовских «партизанах», бывших в составе «Союза борцов за освобождение Литвы», руководящей организации «лесных братьев».

«Россия 24» в эфире показал репортаж о вручении в парламенте Литвы премии Свободы «партизанам», передает «Sputnik Литва».

В репортаже указывалось, что награждаемые были участниками «Союза борцов за освобождение Литвы» («Движения борцов за свободу Литвы»), организации, руководившей «лесными братьями».

«Это были люди, которые не только были вовлечены в немецкую разведку и связаны с оккупантами-фашистами, они похищали, убивали, но они, конечно же, работали вместе с американской разведкой», – сказал в репортаже правозащитник Гедрюс Грабаускас.

Депутаты указали, что при освещении премии «партизан» назвали «преступниками и убийцами мирных жителей и детей»

Один из подававших заявление депутат Лауринас Касчюнас заявил, что в программе показали «ложь», и это не первый случай, когда российские телеканалы транслируют подобное о Литве и других странах Балтии.

«В связи с этим просим оценить высказывания Грабаускаса о возможной клевете и возможном [оскорблении] памяти погибших, потому что его заявления о «партизанах» также применимы к литовским «партизанам», которые уже мертвы», – так указал в заявлении другой депутат Аудронюс Ажубалис.