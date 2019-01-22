Eni приостановила работу с Роснефтью

Итальянской компании Eni пришлось приостановить работу с Роснефтью в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, сообщила председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья.

«К сожалению, нет (не продолжаем работу по проектам в Черном и Баренцевом море с Роснефтью) из-за санкций», – сказала она, передает РИА «Новости».

Еще в октябре источники сообщали, что итальянская нефтегазовая компания Eni вышла из проекта с Роснефтью на шельфе Черного моря. Кроме того, якобы обсуждается и временная приостановка совместных проектов на шельфе Баренцева моря. Однако тогда глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что сотрудничество российской компании и итальянской Eni идет по графику.