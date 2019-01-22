В РЖД объяснили, почему в плацкарте нет невозвратных билетов

Продажа невозвратных билетов в плацкартные вагоны невозможна, пока не будут внесены изменения в российское законодательство, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«Законом № 73-ФЗ установлено право перевозчиков реализовывать билеты по «невозвратным» тарифам исключительно в дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, Люкс)», – цитирует ТАСС представителя ФПК.

По его словам, инициатива введения «невозвратных» билетов в плацкарте потребует внесения изменений как в законодательные, так и подзаконные акты Российской Федерации в сфере регулирования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании.

В компании добавили, что в случае принятия такого решения регуляторами, ФПК примет участие в обсуждении механизмов реализации инициативы.

Сейчас тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливает Федеральная антимонопольная служба.



Ранее депутаты Госдумы и Общероссийское объединение пассажиров направили письмо на имя министра транспорта Евгения Дитриха, в котором попросили рассмотреть возможность введения «невозвратных» билетов в плацкартные и общие вагоны, сообщила газета «Известия».



В частности, они предложили дать перевозчику возможность «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу <...> без согласования с ФАС».

Первые невозвратные билеты в вагоны СВ, купе и с местами для сидения РЖД начала продавать 20 января. Стоимость таких билетов снижена на 5-20% в сравнении с обычным возвратным билетом. В пилотном режиме «невозвратные» билеты доступны пассажирам поездов дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск.