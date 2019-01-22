Угри в Темзе пристрастились к кокаину

Активность угрей в Темзе выросла из-за повышенной концентрации кокаина и его метаболитов в воде, сообщают СМИ.

Пробы воды эксперты Королевского колледжа Лондона брали недалеко от выхода в Темзу канализационных стоков здания парламента. Также проверялась вода, которая поступала в очистные сооружения, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Выявлено резкое повышение уровеня содержания кокаина, кофеина и бензоилэкгонина (синтезируется печенью в результате метаболизма кокаина, выводится вместе с мочой).

Эксперты сообщают, что британская столица – один из лидеров по потреблению «дорогостоящего наркотика класса А» в стране.

Жители Лондона употребляют так много наркотиков, что остатки, попадающие через канализацию в водную артерию британской столицы, оказывают заметное влияние на фауну, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Daily Mail.

В результате к кокаину и его метаболитам пристрастились рыбы в Темзе.