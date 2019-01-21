В Москве задержан угрожавший школе коллектор

Сотрудники полиции задержали коллектора, высказывавшего угрозы коллективу московской школы, в которой учился ребенок должника, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

В полиции сообщили ТАСС, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту.

«Звучали угрозы жизни и здоровью в адрес родственников должника», – сказал представитель полиции.

В итоге правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 28-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под домашний арест.

Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.

В свою очередь депутат Госдумы Василий Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуры после сведений об угрозах коллекторов в адрес московской школы.