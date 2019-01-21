Теплоход столкнулся с причалом в Москве

В Росморречфлоте подтвердили, что теплоход «Бьюти» столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве.

«Касание набережной произошло из-за попадания обломка льдины под перо руля. Пострадавших нет, повреждения корпуса теплохода «Бьюти» незначительные», – сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает РИА «Новости».

Там также отметили, что причалу причинен минимальный ущерб.

Вечером в воскресенье, 20 января, СМИ сообщили, что теплоход «Бьюти», на борту которого находились 96 пассажиров, врезался в набережную.