Дипломат прокомментировал заявления о закупках КНДР российских технологий ПРО

Заявления минобороны США о якобы закупках Пхеньяном российских технологий противоракетной обороны надуманны и беспочвенны, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

«В Вашингтоне уже не знают в чем нас еще можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности», – говорится в заявлении посла, передает РИА «Новости».

В четверг американское военное ведомство опубликовало доклад по политике США в области противоракетной обороны. В нем, в том числе, говорится, что Северная Корея якобы приобрела российские технологии в сфере противоракетной обороны и разрабатывает на их основе собственные мобильные средства ПРО.

Также в докладе прокомментировали разработки России и Китая в ракетной сфере и противоспутниковых технологиях, назвав их «вызовом и угрозой».