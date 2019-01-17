Пентагон заявил о разработке Китаем гиперзвукового планера

Китай разрабатывает гиперзвуковой планер и новые маневрирующие головные части ракет, утверждается в докладе Пентагона.

В документе говорится, что Китай и Россия ведут разработку «продвинутых крылатых и гиперзвуковых ракет, которые могут двигаться на больших скоростях по непредсказуемой траектории», передает РИА «Новости».

В ноябре стало известно, что Пентагон объявил конкурс на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов, включая планеры и ракеты.

В четверг президент США Дональд Трамп рассказал о новой американской стратегии противоракетной обороны.