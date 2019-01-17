Нафтогаз объяснил отмену ареста акций Газпрома судом в Швейцарии

Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал решение суда в Швейцарии об отмене обеспечительного ареста акций Газпрома в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

По словам Витренко, суд кантона Цуг (Швейцария) отменил свое решение о заморозке активов Газпрома, «поскольку они не нашлись в Швейцарии», передает ТАСС.

По сведениям топ-менеджера Нафтогаза, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ранее уведомили судебных исполнителей, что не могут выполнить решение суда о заморозке акций, которые принадлежат Газпрому, поскольку акции выпущены в документарной форме и у них таких акций нет.

При этом Витренко отметил, что швейцарский суд «подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного выполнения этого решения в Швейцарии».

Ранее Газпром объявил, что суд в Швейцарии отменил наложение обеспечительных мер на акции компаний-операторов российских газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Напомним, в ноябре минувшего года швейцарский суд временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от компаний, предназначенных Газпрому, постановлялось переводить швейцарским приставам.