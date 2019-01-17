Экс-директора крупнейшего производителя водки арестовали на два месяца

Экс-директор «Алкогольной сибирской группы» (производит водку «Пять озер» и «Хаски») Игорь Савельев был арестован по ходатайству следствия.

Савельев был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Ранее прокурор, представлявший гособвинение в суде по делу Савельева, возразил против ходатайства следствия об аресте бизнесмена.

Савельев подозревается по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Он был задержан во вторник в офисе компании «Алкогольной сибирской группы». В пресс-службе компании заявили, что это никак не связано с деятельностью коммерческой структуры или с его работой на посту директора компании.