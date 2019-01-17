«Единая Россия» создаст систему контроля над нацпроектами

«Единая Россия» разработает систему всероссийского контроля за реализацией национальных проектов, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

В работу системы будут включены депутаты ЕР в регионах и муниципальных образованиях России, отметил он, передает Life.ru.

«Это позволит отслеживать, как на местах выполняются нацпроекты: строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия», – сказал Турчак.

Он добавил, что результаты работы над нацпроектами должны выражаться в «реальных делах».

Об этапах реализации депутаты «Единой России» будут сообщать председателю партии, главе правительства Дмитрию Медведеву.

16 января президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиваться реального исполнения нацпроектов, а не на бумагах, и поручил вести тщательный поквартальный контроль.