Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 3 копейки – до 66,4 рубля, курс евро опустился на 6 копеек и составил 75,56 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».