Демократам не удалось сорвать дебаты в Конгрессе об отмене санкций против российских компаний

Дебаты в Сенате Конгресса США по резолюции об отмене решения администрации Вашингтона о снятии санкций с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» не были завершены из-за республиканцев, сообщают СМИ.

Предложение о прекращении рассмотрения этого вопроса не набрало нужных 60 голосов из 100, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

В случае, если дебаты были бы завершены, то финальное голосование по резолюции по регламенту могло бы состояться через 30 часов, в этот период сенаторы смогли бы продолжить прения.

Отмечается, что обсуждение вопроса может затянуться на неопределенный срок.

Весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, включая «Русал», En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года минфин США подтвердил намерение снять санкции с компаний российского бизнесмена, однако конгрессмены США от Демократической партии помешали администрации президента страны Дональда Трампа снять санкции.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия быстро ответит взаимностью в случае отмены введенных против нее санкций.