Стало известно о неожиданных результатах экспертизы одежды дознавательницы из Уфы

Адвокат Эдуарда Матвеева, обвиняемого по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы, Рустам Ибрагимов заявил, что экспертизы по вещам потерпевшей дали неожиданные результаты, которые могут повлиять на ход расследования.

«Как мне кажется, результаты одной экспертизы по нашему делу уже готовы. Это касается экспертизы по вещам потерпевшей. Специалисты должны были определить, кто дотрагивался до дознавательницы в тот день. Анализ по вещам проводили в Казани. Но сейчас зачем-то повторно решили его сделать», – передает его слова «Московский комсомолец».

Он отметил, что адвокатов неожиданно вызвали к следователю для ознакомления с экспертизой, которая показала, что на джинсовой рубашке, в которой потерпевшая находилась в день происшествия, «обнаружены следы эпителия четырех женщин».

Теперь следователи собираются повторно взять пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, присутствовавшей на вечеринке, и ее матери, чьи следы, скорее всего, остались на одежде.

Независимый судмедэксперт Роман Лисев предположил, что экспертизу по этому делу проводят в специальной лаборатории при СК или прокуратуре. Он также допустил, что если девушка перед сдачей анализов мылась, с анализом возможны сложности.

«Допускаю, что ДНК-экспертиза может не выявить следы насилия», – заявил он.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.