ФСИН опровергла особые условия содержания Улюкаева

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в колонии на общих условиях, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым А. В., не соответствует действительности», – цитирует ТАСС пресс-службу ФСИН.

В ведомстве отметили, что Улюкаев содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях.

«Проживает в одном из отрядов и трудоустроен», – добавили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Улюкаев организовал себе в колонии VIP-камеру, куда ему трижды в день доставляют еду. Также ему якобы не нужно ходить на зарядку, перекличку и работу. Все это он получил, утверждает канал, после покупки необходимых лекарств в медсанчасть.

В декабре столичные приставы полностью списали штраф с банковского счета Улюкаева.

В ноябре Улюкаев рассказывал о жизни в колонии и работе в местной библиотеке.