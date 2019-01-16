Напавших на отель в Кении террористов ликвидировали

При нападении на отель в Найроби погибли 14 человек, нападавшие ликвидированы, спецоперация завершена, заявил президент Кении Ухуру Кениата время обращения к нации.

Кениата заявил, что «операция по обеспечению безопасности в отеле Dusit завершилась, все террористы ликвидированы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Citizen.

По словам кенийского лидера, «на текущий момент есть подтверждение о том, что 14 невиновных погибли от рук убийц».

Напомним, в Найроби у отеля Dusit прогремел взрыв и была открыта стрельба; сообщалось о 15 погибших.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).

Отметим, что это не первое нападение группировки в Найроби. В 2013 году боевики напали на посетителей торгового центра. Десятки человек, в том числе иностранцы, были убиты.