Минфин и сенаторы США обсудили снятие санкций с En+ и «Русала»

Американский минфин все еще намерен снять санкции с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», сообщают информационные агентства.

Глава ведомства Стивен Мнучин на встрече с сенаторами-республиканцами заявил: «Это не должно быть политизировано, этот вопрос имеет большое значение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

В Сенате США прошло голосование по поводу резолюции с неодобрением планов министерства. Руководство республиканцев хотело ее заблокировать, но за дальнейшее обсуждение документа проголосовали 57 сенаторов, против – 42.

Напомним, Демпартия США выступила против снятия санкций.