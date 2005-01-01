Демпартия США выступила против снятия санкций с компаний Дерипаски

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что собирается просить министерство финансов отложить запланированное снятие санкций с двух компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Хойер заявил, что во вторник позвонит министру финансов США Стивену Мнучину и попросит отложить выполнение решения до 28 февраля, чтобы дать Конгрессу время для его пересмотра, передает Reuters.

Напомним, ранее Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Ряд конгрессменов считают, что сейчас «неудачный момент» для снятия санкций.