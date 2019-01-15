Глыба льда упала на человека в центре Москвы

В Москве мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как на него упал с крыши здания кусок льда, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем во вторник в Лялином переулке. Глыба льда упала на мужчину с крыши одного из домов; пострадавший госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Напомним, в марте 2018 года на Камчатке упавшей глыбой льда убило трехлетнюю девочку. До этого упавшая с крыши ледяная глыба убила женщину в Петербурге.